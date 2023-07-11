Лавров о вступлении новых стран в НАТО: Россия предпримет шаги в ответ

Российская Федерация предпримет меры в ответ на присоединение новых государств к Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что шаги со стороны России будут адекватные и заблаговременные. По словам Лаврова, в Кремле поражены, насколько стремительно Финляндия и Швеция отказались от нейтрального статуса, а также тех преимуществ, которые с учетом нейтрального статуса были в распоряжении этих государств.