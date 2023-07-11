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Песков назвал ускоренное присоединение Украины к НАТО крайне опасным для Европы

11 июля 2023 11:29
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Ускоренное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу – опасный шаг с точки зрения европейской безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Песков отметил, что те, кто будет принимать такое решение, должны отдавать себе в этом отчет. 

Во вторник, 11 июля, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил с инициативой отменить для Киева план действий для вступления страны в Альянс. То есть по сути упростить процедуру. По его словам, такой шаг позволит ускорить присоединение Украины к Североатлантическому блоку. 

Комментируя заявление генсека НАТО Столтенберга, Песков отметил, что говорить на эту тему должны политологи. Он предложил дождаться конкретных решений. По словам официального представителя Кремля, сейчас можно наблюдать только разность подходов ряда государств в этом вопросе. Какая точка зрения одержит верх, увидим в ближайшее время, сказал Песков.  

# Международная политика # Дмитрий Песков # Йенс Столтенберг

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