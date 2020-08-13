В Чехии сошли с рельсов два вагона скоростного поезда

Новости Чехии. Железнодорожная авария произошла в чешском Тишнове. С рельсов сошли два вагона скоростного поезда, который следовал из Праги в Брно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Железнодорожная авария произошла в чешском Тишнове. С рельсов сошли два вагона скоростного поезда, который следовал из Праги в Брно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они не перевернулись. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Прибывшие спасатели эвакуировали из состава около 150 человек. Движение на участке, где произошла авария, приостановлено. Специалисты пытаются установить причины происшествия.
За последнее время это уже третья железнодорожная авария в Чехии. 7 июля поезда столкнулись неподалеку от Карловых Вар. Два человека погибли, около 30 получили ранения. 14 июля на окраине города Чески-Брод столкнулись пассажирский и грузовой составы. В результате один пассажир погиб, еще 35 – пострадали.