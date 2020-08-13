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В Чехии сошли с рельсов два вагона скоростного поезда

13 августа 2020 15:23
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Новости Чехии. Железнодорожная авария произошла в чешском Тишнове. С рельсов сошли два вагона скоростного поезда, который следовал из Праги в Брно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии сошли с рельсов два вагона скоростного поезда-1

Они не перевернулись. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Прибывшие спасатели эвакуировали из состава около 150 человек. Движение на участке, где произошла авария, приостановлено. Специалисты пытаются установить причины происшествия.

В Чехии сошли с рельсов два вагона скоростного поезда-4

За последнее время это уже третья железнодорожная авария в Чехии. 7 июля поезда столкнулись неподалеку от Карловых Вар. Два человека погибли, около 30 получили ранения. 14 июля на окраине города Чески-Брод столкнулись пассажирский и грузовой составы. В результате один пассажир погиб, еще 35 – пострадали.

# Авария # Фотофакт

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