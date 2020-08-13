В Чехии сошли с рельсов два вагона скоростного поезда

Новости Чехии. Железнодорожная авария произошла в чешском Тишнове. С рельсов сошли два вагона скоростного поезда, который следовал из Праги в Брно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не перевернулись. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Прибывшие спасатели эвакуировали из состава около 150 человек. Движение на участке, где произошла авария, приостановлено. Специалисты пытаются установить причины происшествия.