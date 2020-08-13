В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника

Новости Италии. Инцидент произошел в знаменитом Миланском соборе. Злоумышленник прорвался сквозь контроль на входе и, угрожая ножом, захватил служащего достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту ЧП правоохранители вступили с нападавшим в переговоры. Они продолжались около 10 минут.

В какой-то момент один из сотрудников полиции набросился на вооруженного мужчину, ему на помощь пришли сослуживцы. Злоумышленника задержали.