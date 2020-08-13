Прямой эфир

В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника

13 августа 2020 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Инцидент произошел в знаменитом Миланском соборе. Злоумышленник прорвался сквозь контроль на входе и, угрожая ножом, захватил служащего достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника-1

Прибывшие к месту ЧП правоохранители вступили с нападавшим в переговоры. Они продолжались около 10 минут.  

В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника-4

В какой-то момент один из сотрудников полиции набросился на вооруженного мужчину, ему на помощь пришли сослуживцы. Злоумышленника задержали.   

В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника-7

Им оказался египтянин, имеющий вид на жительство в Италии. Ранее у него уже возникали проблемы с законом.  

# Захват заложников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности
13 августа 2020 08:41

В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют
13 августа 2020 08:38

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют

В Японии аномальная жара, власти призывают не выходить из дома и чаще пить воду
13 августа 2020 08:18

В Японии аномальная жара, власти призывают не выходить из дома и чаще пить воду