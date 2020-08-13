В Австралии заработка за лето лишились более миллиона человек

Новости Австралии. Уровень безработицы в стране за предыдущий месяц достиг рекордной отметки – 7,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это максимальный показатель с ноября 1998 года. Поскольку континент накрыла вторая волна коронавируса, эксперты прогнозируют, что в августе количество незанятых граждан продолжит увеличиваться, как и в октябре, когда будут прекращены выплаты по правительственной программе пособий потерявшим работу.