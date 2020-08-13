Прямой эфир

В Австралии заработка за лето лишились более миллиона человек

13 августа 2020 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Уровень безработицы в стране за предыдущий месяц достиг рекордной отметки – 7,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии заработка за лето лишились более миллиона человек-1

 Это максимальный показатель с ноября 1998 года. Поскольку континент накрыла вторая волна коронавируса, эксперты прогнозируют, что в августе количество незанятых граждан продолжит увеличиваться, как и в октябре, когда будут прекращены выплаты по правительственной программе пособий потерявшим работу.

В Австралии заработка за лето лишились более миллиона человек-4

Резервный банк Австралии предупреждает, что к концу 2020 года уровень безработицы в стране может достигнуть 10 %.

# Безработица # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника
13 августа 2020 08:42

В Италии задержали мужчину, который взял в заложники охранника

В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности
13 августа 2020 08:41

В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют
13 августа 2020 08:38

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют