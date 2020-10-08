В Бельгии из-за коронавируса прекращается работа кафе, в Италии продлили режим ЧП

Страны Европы продолжают вводить новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Европы продолжают вводить новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако теперь мировые лидеры стараются всеми возможными способами избежать повторных локдаунов, чтобы не усугубить и без того плачевную ситуацию в экономике. Ограничительные меры вводятся точечно, в определенных городах или районах.
В Бельгии полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Власти полагают, что таким образом удастся остановить распространение инфекции. Похожие меры приняты в немецких, французских и британских городах. В Италии продлили режим ЧП. С 5 октября к нему вернулась также Чехия.