В Бельгии из-за коронавируса прекращается работа кафе, в Италии продлили режим ЧП

Страны Европы продолжают вводить новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако теперь мировые лидеры стараются всеми возможными способами избежать повторных локдаунов, чтобы не усугубить и без того плачевную ситуацию в экономике. Ограничительные меры вводятся точечно, в определенных городах или районах.