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В Бельгии из-за коронавируса прекращается работа кафе, в Италии продлили режим ЧП

08 октября 2020 11:14
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Страны Европы продолжают вводить новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии из-за коронавируса прекращается работа кафе, в Италии продлили режим ЧП-1

Однако теперь мировые лидеры стараются всеми возможными способами избежать повторных локдаунов, чтобы не усугубить и без того плачевную ситуацию в экономике. Ограничительные меры вводятся точечно, в определенных городах или районах.

В Бельгии из-за коронавируса прекращается работа кафе, в Италии продлили режим ЧП-4

В Бельгии полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Власти полагают, что таким образом удастся остановить распространение инфекции. Похожие меры приняты в немецких, французских и британских городах. В Италии продлили режим ЧП. С 5 октября к нему вернулась также Чехия.

# Коронавирус # Фотофакт

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