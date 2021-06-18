Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривившихся сотрудников

Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60 % работающих горожан. Штраф за невыполнение требования для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тысяч российских рублей, для организаций – до 300 тысяч.
Тем временем Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в 9 префектурах с сохранением некоторых противоковидных ограничений. Такое решение власти приняли после того, как количество случаев заражения COVID-19 по всей стране стало уменьшаться, а вакцинация набирать обороты.
Весьма активно проходит кампания по иммунизации и в Беларуси. Почти у 40 % наших сограждан есть антитела к COVID-19. По мнению специалистов, когда иммунитетом обзаведется 60 % населения, это остановит дальнейшее распространение коронавируса в нашей стране.