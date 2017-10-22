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В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия

22 октября 2017 11:39
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Новости Чехии. В Чехии подводят итоги парламентских выборов. По предварительным данным, с большим отрывом лидирует центристское движение миллиардера Андрея Бабиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия-1

Политическая сила набрала более 29% голосов избирателей. А это, надо сказать, почти втрое больше, чем у ближайших преследователей.

Чешские избиратели на этот раз предпочли голосовать не за традиционные политические силы – отдали предпочтение представителю антиистеблишмента. Лозунг Бабиша о борьбе с политической коррупцией звучал громче всех. Бизнесмен пообещал привнести свой опыт в правительство, противостоять более глубокой интеграции страны в Европейский союз и любым попыткам Брюсселя заставить Чехию принять по квоте свыше 10 миллионов беженцев.

# Фотофакт # Международная политика

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