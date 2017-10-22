В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия

Новости Чехии. В Чехии подводят итоги парламентских выборов. По предварительным данным, с большим отрывом лидирует центристское движение миллиардера Андрея Бабиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политическая сила набрала более 29% голосов избирателей. А это, надо сказать, почти втрое больше, чем у ближайших преследователей.