Правительство Испании не способно сделать все, что бы ему хотелось: что ждет Каталонию после введения 155 статьи

Новости Испании. Каталония может лишиться автономного статуса в любое время. Правительство Испании ввело в действие 155 статью Конституции, которая позволяет ввести прямое управление автономией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Быть или не быть?» – теперь это главный вопрос для жителей Испании, а заодно многочисленных экспертов, экономистов и политологов. Но мировая классика здесь не при чем, речь о возможной потере статуса автономии. С новой силой страну (и Каталонию в особенности) встряхнуло 21 октября послание центрального правительства, которое приняло-таки статью 155 конституции. Тем самым Мадрид «развязал» себе руки – сейчас, например, отстранил от власти правительство Каталонии.

Премьер Испании: отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона Документ с решением по статье 155 правительство Испании передаст в сенат, а там уже примут окончательное решение по наболевшему вопросу. И никто не сомневается, каким оно будет. Потеря самого богатого региона для королевства сродни потере казны.

Доля Каталонии в ВВП страны превышает 19 %, при том, что живет в регионе всего 1/6 часть населения. Каталонцы считают такое распределение «благ» несправедливым и в открытую спрашивают: почему они должны вкладывать в общий бюджет больше других? Вот примерно такой вопрос и привел страну на грань раскола, а Каталонию – к референдуму о независимости.

Горожанка:

Правительство Испании не способно сделать все, что бы ему хотелось, так что решение с введением статьи все равно никого не удивило. Они не смогли остановить референдум или захватить власть в регионе. Так что, думаю, просто решили подождать, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Практически ежедневно со дня референдума в стране повсеместно проходят демонстрации и «кастрюльные» шествия. Бывает, даже на соседних улицах. Одни выступают «за» отделение Каталонии, другие требуют сохранить единство. Так случилось недавно и в Барселоне. Там аргументы у оппонентов исчезли и в ход пошли... стулья.