Изменит ли «Михомайдан» жизнь простых украинцев: у здания Верховной Рады в Киеве митингует оппозиция

Видимо, не прошло даром время губернаторства в Одесской области. Сегодня Саакашвили требует отставки Порошенко и призывает украинцев на народное вече, а митингующие у здания Верховной Рады настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, иные просто недовольны жизнью.

Брось клич, что каштаны на Крещатике сталинизмом попахивают, и толпа начнет скандировать : «Каштаны гэть!» Неспокойно в Киеве вновь – палаточный городок, стычки – призрак «майдана» витает.

Алексей Волков, корреспондент:

Украина вернулась на 3 года назад: снова музыка, снова песни, снова кричалки и, конечно же, палаточный городок. Сотни людей здесь ежедневно не только живут, но и протестуют. На этот раз трезубец украинских проблем составляет: отмену депутатской неприкосновенности, реформу избирательной системы и создание антикоррупционного суда. И вот эти все протестующие намерены добиваться своего до конца, даже если придется находиться здесь несколько недель.

Всего на улице Михаила Грушевского под Верховной Радой расположились несколько тысяч человек: среди них как обычные граждане, так и представители тех, у кого Украина – в сердце, а солнце – в небе – ультраправые. Однако все говорят о другом Михаиле, которого любовно кличут Михо – Саакашвили. Отсюда и название – «Михомайдан». И среди народа лишенный гражданства политик чувствует себя вполне комфортно: с ним делают селфи, обнимаются и просят – спасите страну. Саакашвили пообещал попробовать.

Михаил Саакашвили, лидер «Михомайдана»:

Сейчас Рада начала голосовать. Сейчас они голосуют. У людей гораздо больше к ним претензий. Поэтому после того, как требования будут удовлетворены, люди соберутся и решат, что дальше делать.

Впрочем, он не единый вдохновитель киевского стояния. С десяток партий и народных депутатов Рады даже создали специальный чат в мессенджере для координации действий – «Карфаген», явно отсылая к древнеримскому афоризму «Карфаген должен пасть» – с чем Рада справляется по традиции неплохо и сама.

«Воровка»! В ответ летит: «Чихуахуа»! Такая живая дискуссия в парламенте проходит под защитой 3500 полицейских (или, на языке протестующих – миньонов). Впрочем, если народ не слышат, он покажет.

Алла, протестующая:

Скоро новые парламентские выборы. Если систему не поменяют, мы по закрытым спискам будем выбирать одних и тех же. Ходим по замкнутому кругу. Я взяла отпуск официально и буду сюда приходить каждый день, сколько понадобится.

Эксперты говорят, что палаточный городок сейчас – эта такая Украина в миниатюре: возле юных Гаврошей, готовых ко всему, собрались и люди, которые просто устали от экономических потрясений.

Тамара Веньковская, протестующая:

Все стали просто бедными. Я сейчас ничего не могу ни купить, ни сделать, ни отремонтировать. На столько несправедливо всё, на столько мы чувствуем себя униженными – такими, просто втоптанными в грязь.

Алена Крысин, активистка политической партии «Свобода»:

Вожди декларируют только снять неприкосновенность. А я считаю, что их надо распустить вообще.

Почему?

Алена Крысин:

Сатаны!!! Натуральные Сатаны!!! Воруют невменяемо, так, что волосы дыбом становятся.

«Зато не надо платить за ЖКХ!» – популярная шутка в палаточном городке. Ведь Украина за последнее время подняла тарифы почти на 300%. Поэтому мы просто не могли не напроситься в гости, а уж тем более к настоящим казакам.

Вот так с божьей помощью, казачьим духом и саблями.

Юрий Руголь, глава патриотично-демократического блока казачества Украины:

У нас есть сабли. Если надо и в нас начнут стрелять – подтянутся и остальные – не с пустыми руками.

Так будет ли новый полноценный майдан? На этот счет единого мнения в лагере нет: правые разместились слева, левые – справа. А по центру – целое море мнений и противоречий. И даже мессия этой новой октябрьской Революции Саакашвили – не более чем точка отправления в борьбе депутатов за электорат – выборы же скоро.

Руслан Бортник, директор центра политических исследований:

Все же тот конгломерат, который объединился вокруг Саакашвили, он не объединился за Саакашвили – ни в коем случае! Он объединился против Порошенко. Причем Саакашвили является идеальным лидером для оппозиции, как бы не парадоксально это ни звучало, идеальным оппонентом для президента.

От 2 до 5% – его нынешний рейтинг. Это не те 70 или 50, которые у него было, когда он приехал в Украину изначально. История Саакашвили в Украине – это история политического провала на самом деле.

Кстати, пока возле Рады готовились к драке, депутаты долго спорили… И приняли медицинскую реформу, которая, по сути, отменяет бесплатное лечение – появилась четвертая причина.

Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины:

Депутаты не поддерживают народные законы. Лишь благодаря тому, что здесь тысячи украинцев, Рада не саботировала и поддержала отмену неприкосновенности в первом чтении!

Уже полночь не за горами, но возле гостиницы «Киев» – время романтики и дополнительных палаток. Правда, полиция их не пропускает.

Алексей Волков:

Вот такая тонкая грань между полицией и протестующими. И любое лишнее движение, из-за того что атмосфера предельно накалена, может привести к полноценному столкновению, при котором ни жертв, ни пострадавших – не избежать.

Бабушка объясняет силовикам – вы неправы. А люди требуют решений.

Ну а после стычки с полицией – вечерний променад по Киеву под аккомпанемент толпы и политиков, которым давно пора играть в мюзикле «Отверженные».

Требования людей передали президенту Порошенко. Тот, в свою очередь, призвал Раду пропустить закон о создании антикоррупционного суда. Тем не менее, завтра лидеры Михомайдана собирают «Майдан реформ». Среди протестующих появился и одиозный правый сектор – те говорить не любят. А простой народ перемен хочет, но не уверен, что еще один огненный революционный танец украинска дивчина переживет, а трезубец не распадется на 3 части.