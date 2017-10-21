Премьер Испании: отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона

Новости Испании. Топ мировых новостей сегодня вновь возглавила Каталония. Правительство Испании ввело в действие 155 статью Конституции, которая дает официальному Мадриду право приостановить ее автономный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты до последнего сомневались, пойдет ли центральная власть на такой шаг. Дело в том, что эта статья хоть и «развязывает» руки Мадриду, но грозит новым витком напряженности всей стране. Тем не менее, сегодня премьер Испании Мариано Рахой объявил, что отстраняет от власти правительство Каталонии.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании: Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона. Данная мера преследовала несколько целей. Среди них – восстановление действия конституции в регионе, возвращение к нормальной жизни и прежним взаимоотношениям с автономией, восстановление экономики и проведение выборов.

Теперь правительство передаст документ в сенат, который должен принять окончательное решение по этому вопросу. А руководство в Каталонии, судя по всему, перейдет в руки ставленника Мадрида, после чего в регионе проведут досрочные выборы.

Напоминаем, референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. 90 % жителей проголосовали «за» отделение. Но центральная власть и Конституционный суд считают плебисцит незаконным.