В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра

По рассказам очевидцев, 16-летний юноша зашел в магазин, схватил с витрины ножи и стал наносить удары по находящимся рядом людям. Жертвами нападения стали две продавщицы. После этого молодой человек скрылся с места преступления, однако был задержан полицией буквально через 10 минут. Его мотивы неизвестны. Как сообщается, к расследованию происшествия подключились следователи Национального центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом.