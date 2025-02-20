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В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра

20 февраля 2025 13:44
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Чрезвычайное происшествие в Чехии. Подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра города Градец-Кралов. Погибли две женщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра-2

По рассказам очевидцев, 16-летний юноша зашел в магазин, схватил с витрины ножи и стал наносить удары по находящимся рядом людям. Жертвами нападения стали две продавщицы. После этого молодой человек скрылся с места преступления, однако был задержан полицией буквально через 10 минут. Его мотивы неизвестны. Как сообщается, к расследованию происшествия подключились следователи Национального центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

# ЧП # Новости Чехии

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