Чрезвычайное происшествие в Чехии. Подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра города Градец-Кралов. Погибли две женщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное происшествие в Чехии. Подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра города Градец-Кралов. Погибли две женщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По рассказам очевидцев, 16-летний юноша зашел в магазин, схватил с витрины ножи и стал наносить удары по находящимся рядом людям. Жертвами нападения стали две продавщицы. После этого молодой человек скрылся с места преступления, однако был задержан полицией буквально через 10 минут. Его мотивы неизвестны. Как сообщается, к расследованию происшествия подключились следователи Национального центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом.