Польским фермерам запретили использовать тракторы «Беларус»

Решение было принято под надуманным предлогом, что у тракторов нет датчиков по допустимой в ЕС норме выхлопов газов. В итоге сельхозпроизводители, которые приобрели белорусскую технику, теперь рискуют ее лишиться. Несмотря на то, что вся она была зарегистрирована районными управами. На защиту фермеров стал Национальный совет аграрных палат. Там заявили, что польские земледельцы не должны нести ответственность за ошибки чиновников, и в поисках справедливости обратились в Верховный административный суд Польши. Но тот, ожидаемо, стал на сторону властей. Судьи решили, что белорусские тракторы были зарегистрированы в нарушение существующих правил. А вот будет ли возмещен ущерб, нанесенный фермерам из-за запрета использовать нашу технику, не сообщается.