В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участие в нем принимает делегация Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участие в нем принимает делегация Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программой сессии предусмотрены выступления наших парламентариев по тематике повестки дня. Кроме того, ожидаются двусторонние встречи с представителями государств – участников ОБСЕ. Беларусь рассчитывает на конструктивную тональность разговора.