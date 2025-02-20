В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

19FortyFive: Зеленский публично бросил вызов президенту США

После избрания Трампа для урегулирования этого конфликта Зеленский продолжил добиваться поддержки со стороны администрации Байдена и стран Европы. Он пытался обвинить Трампа в том, что Россия обманом заставляет его изменить свой курс, пишет издание.