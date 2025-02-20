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В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

20 февраля 2025 13:37
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В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участие в нем принимает делегация Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вене открылось заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ-2

Программой сессии предусмотрены выступления наших парламентариев по тематике повестки дня. Кроме того, ожидаются двусторонние встречи с представителями государств – участников ОБСЕ. Беларусь рассчитывает на конструктивную тональность разговора.

# ОБСЕ

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