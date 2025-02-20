ФСБ ликвидировала диверсанта, готовившего теракт в Саратовской области

ФСБ России предотвратила теракт в Саратовской области, запланированный спецслужбами Украины. Об этом пишет ТАСС.
Был нейтрализован вербованный российский гражданин, который прошел обучение в Киеве и намеревался взорвать автомобиль должностного лица.
ФСБ России предотвратила теракт в Саратовской области, запланированный спецслужбами Украины. Об этом пишет ТАСС.
Был нейтрализован вербованный российский гражданин, который прошел обучение в Киеве и намеревался взорвать автомобиль должностного лица.
Фото: pixabay
При попытке задержания агент оказал вооруженное противодействие и был нейтрализован. Также он собирал сведения о военном аэродроме в Энгельсе и об ударах украинских беспилотников. Были найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения. Возбуждено уголовное дело.