ФСБ ликвидировала диверсанта, готовившего теракт в Саратовской области

Был нейтрализован вербованный российский гражданин, который прошел обучение в Киеве и намеревался взорвать автомобиль должностного лица.

При попытке задержания агент оказал вооруженное противодействие и был нейтрализован. Также он собирал сведения о военном аэродроме в Энгельсе и об ударах украинских беспилотников. Были найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения. Возбуждено уголовное дело.