НАТО усиливает военную активность в Восточной Европе. Учения проходят в 9 странах

НАТО усиливает военную активность в Восточной Европе. Альянс проводит учения в 9 странах, а это более 50 тысяч иностранных солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые масштабные маневры развернулись в Польше. Там отрабатывают навыки 7 000 военных. Задействовано 3 000 единиц техники. Еще одним натовским плацдармом стала Литва: помимо учений на суше, накануне здесь начались учения ВВС Североатлантического альянса с имитацией воздушного боя.

В учениях задействованы истребители ВВС Бельгии, Испании, Чехии и Франции. Они патрулируют воздушное пространство стран Балтии, не располагающих для этого необходимой техникой. В военной тренировке участвует командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса Североатлантического альянса.