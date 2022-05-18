Прямой эфир

НАТО усиливает военную активность в Восточной Европе. Учения проходят в 9 странах

18 мая 2022 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО усиливает военную активность в Восточной Европе. Альянс проводит учения в 9 странах, а это более 50 тысяч иностранных солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО усиливает военную активность в Восточной Европе. Учения проходят в 9 странах-1

Самые масштабные маневры развернулись в Польше. Там отрабатывают навыки 7 000 военных. Задействовано 3 000 единиц техники. Еще одним натовским плацдармом стала Литва: помимо учений на суше, накануне здесь начались учения ВВС Североатлантического альянса с имитацией воздушного боя.

В учениях задействованы истребители ВВС Бельгии, Испании, Чехии и Франции. Они патрулируют воздушное пространство стран Балтии, не располагающих для этого необходимой техникой. В военной тренировке участвует командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса Североатлантического альянса.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше вводят налог на пустующие квартиры
17 мая 2022 18:14

В Польше вводят налог на пустующие квартиры

Пассажирский поезд столкнулся с товарным недалеко от Барселоны. Более 85 человек пострадали
17 мая 2022 17:40

Пассажирский поезд столкнулся с товарным недалеко от Барселоны. Более 85 человек пострадали

Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения
17 мая 2022 17:36

Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения