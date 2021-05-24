На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином

Новости Германии. Массовыми задержаниями завершилась акция протеста против COVID-ограничений в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Массовыми задержаниями завершилась акция протеста против COVID-ограничений в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольные карантинными мерами вышли на улицы Берлина. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. На призывы разойтись демонстранты не реагировали.
В результате начались задержания. На кадрах видно, как полицейские толкают женщину и потом уводят ее.
Задержано около трехсот человек. К слову, проведение массовых выступлений допущено не было. Правоохранители останавливали и разворачивали целые автобусы с людьми, которые направлялись на акции COVID-диссидентов. Кроме того, районы около Бундестага и Бранденбургских ворот были перекрыты.