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На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином

24 мая 2021 08:41
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Новости Германии. Массовыми задержаниями завершилась акция протеста против COVID-ограничений в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином-1

Недовольные карантинными мерами вышли на улицы Берлина. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. На призывы разойтись демонстранты не реагировали.

На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином-4

В результате начались задержания. На кадрах видно, как полицейские толкают женщину и потом уводят ее.

На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином-7

Задержано около трехсот человек. К слову, проведение массовых выступлений допущено не было. Правоохранители останавливали и разворачивали целые автобусы с людьми, которые направлялись на акции COVID-диссидентов. Кроме того, районы около Бундестага и Бранденбургских ворот были перекрыты.

# Акции протеста # Фотофакт

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