На акции протеста в Германии задержали около 300 человек. На улицы вышли недовольные карантином

Новости Германии. Массовыми задержаниями завершилась акция протеста против COVID-ограничений в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольные карантинными мерами вышли на улицы Берлина. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. На призывы разойтись демонстранты не реагировали.

В результате начались задержания. На кадрах видно, как полицейские толкают женщину и потом уводят ее.