В первый день снятия ограничений. Число жертв крушения фуникулёра в Италии выросло до 14

Новости Италии. До 14 возросло число жертв крушения фуникулера на севере Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. До 14 возросло число жертв крушения фуникулера на севере Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на канатной дороге в северном Пьемонте. Главная версия происшествия – обрыв троса. Кабина подъемника рухнула на землю с полуторакилометровой высоты. До вершины горы оставались всего сотни метров.
Трагедия произошла в первый день снятия ограничений и открытия многих туристических достопримечательностей и горных курортов Италии.