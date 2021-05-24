В первый день снятия ограничений. Число жертв крушения фуникулёра в Италии выросло до 14

Новости Италии. До 14 возросло число жертв крушения фуникулера на севере Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на канатной дороге в северном Пьемонте. Главная версия происшествия – обрыв троса. Кабина подъемника рухнула на землю с полуторакилометровой высоты. До вершины горы оставались всего сотни метров.