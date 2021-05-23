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Извержение вулкана в Конго прекратилось. Лава остановилась в 50 метрах от границы международного аэропорта

23 мая 2021 13:56
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Новости Конго. Извержение вулкана на востоке Конго прекратилось. Поток лавы остановился в 50 метрах от границы международного аэропорта Гомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в Конго прекратилось. Лава остановилась в 50 метрах от границы международного аэропорта-1

За время извержения одного из самых активных вулканов Африки погибли пять человек, сгорели десятки домов. Чтобы спастись, семи тысячам человек пришлось бежать в соседнюю страну Руанду.

Извержение вулкана в Конго прекратилось. Лава остановилась в 50 метрах от границы международного аэропорта-4

Вулкан Ньирагонго известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость ее движения может достигать почти 100 километров в час. Самое значительное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда жертвами стали более 600 человек.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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