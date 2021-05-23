Извержение вулкана в Конго прекратилось. Лава остановилась в 50 метрах от границы международного аэропорта

Новости Конго. Извержение вулкана на востоке Конго прекратилось. Поток лавы остановился в 50 метрах от границы международного аэропорта Гомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время извержения одного из самых активных вулканов Африки погибли пять человек, сгорели десятки домов. Чтобы спастись, семи тысячам человек пришлось бежать в соседнюю страну Руанду.