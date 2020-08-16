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Экономика Великобритании вступила в рецессию

16 августа 2020 18:51
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Новости Великобритании. Экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Экономика Великобритании вступила в рецессию-1

ВВП страны во втором квартале сократился почти на 20,5 %, что стало самым существенным падением за последние 65 лет. Наибольший удар пришёлся на сферу услуг. Пострадал также строительный сектор.  

Экономика Великобритании вступила в рецессию-4

Такая экономическая обстановка в стране – результат пандемии и карантина. Постепенно стабилизироваться ситуация начала лишь по ходу смягчения и отмены ограничительных мер.  

# Коронавирус # Фотофакт

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