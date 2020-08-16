Новости Великобритании. Экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ВВП страны во втором квартале сократился почти на 20,5 %, что стало самым существенным падением за последние 65 лет. Наибольший удар пришёлся на сферу услуг. Пострадал также строительный сектор.