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В Чехии объявили 23 декабря днём траура из-за стрельбы и гибели 14 человек

22 декабря 2023 06:51
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Власти Чехии объявили предстоящую субботу, 23 декабря, днем государственного траура в связи со стрельбой и гибелью людей в Карловом университете в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил премьер-министр страны.

В Чехии объявили 23 декабря днём траура из-за стрельбы и гибели 14 человек-1

Решение принято на внеочередном заседании правительства. Стрельба в университете произошла накануне. Огонь открыл 24-летний студент философского факультета, который пришел в учебное заведение с самозарядной винтовкой и начал расстреливать студентов в аудитории и людей под окнами здания. По последним данным, погибли 14 человек, еще 25 – ранены. Как сообщили медики, 11 пострадавших в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что открывший стрельбу нейтрализован.

# Стрельба # Новости Чехии

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