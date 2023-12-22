В Чехии объявили 23 декабря днём траура из-за стрельбы и гибели 14 человек

Власти Чехии объявили предстоящую субботу, 23 декабря, днем государственного траура в связи со стрельбой и гибелью людей в Карловом университете в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил премьер-министр страны.

Решение принято на внеочередном заседании правительства. Стрельба в университете произошла накануне. Огонь открыл 24-летний студент философского факультета, который пришел в учебное заведение с самозарядной винтовкой и начал расстреливать студентов в аудитории и людей под окнами здания. По последним данным, погибли 14 человек, еще 25 – ранены. Как сообщили медики, 11 пострадавших в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что открывший стрельбу нейтрализован.