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Соцопрос: 66% американцев не уверены в своём будущем, из-за чего сильно грустят

21 декабря 2023 20:27
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Финансовые проблемы и не только омрачают жизнь американцев. У жителей США зашкаливает пессимизм, показывают результаты опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: 66% американцев не уверены в своём будущем, из-за чего сильно грустят-1

Его провел местный телеканал. По его данным, 66 % населения не уверены в своем будущем, из-за чего сильно грустят. Этот результат стал рекордным за 17-летнюю историю проведения опроса. Поэтому говорить о новогоднем настроении в преддверии главных зимних праздников точно не приходится.

# Социологический опрос

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