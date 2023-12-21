Соцопрос: 66% американцев не уверены в своём будущем, из-за чего сильно грустят

Финансовые проблемы и не только омрачают жизнь американцев. У жителей США зашкаливает пессимизм, показывают результаты опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его провел местный телеканал. По его данным, 66 % населения не уверены в своем будущем, из-за чего сильно грустят. Этот результат стал рекордным за 17-летнюю историю проведения опроса. Поэтому говорить о новогоднем настроении в преддверии главных зимних праздников точно не приходится.