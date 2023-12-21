Немецкие фермеры устроили масштабные акции протеста сразу в нескольких городах страны

Акции охватили Берлин, Штутгарт и другие немецкие города. Недовольство жителей обосновано. Благодаря налоговым льготам сегодня фермерам Германии литр дизеля обходится всего в 25 центов. При этом аграрии не уплачивают транспортный налог. Впрочем, из-за неразрешенных финансовых проблем страны теперь это в прошлом. Фермеры опасаются, что если этих мер поддержки больше не будет, их предприятия не смогут пережить кризис.