Израиль не собирается снижать интенсивность боёв в секторе Газа – глава МИД еврейского государства

Израиль не планирует снижать интенсивность боев в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД еврейского государства. Переговоры о перемирии провалились , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны ближневосточного конфликта не смогли прийти к соглашению и обвиняют в этом друг друга. В результате обстрелы продолжились. На севере анклава вышла из строя последняя больница. Активизировал атаки по Израилю ХАМАС. Боевики движения выпустили десятки ракет по противнику. Сегодняшний обстрел еврейских городов называют одним из самых массированных. Точных данных о пострадавших пока нет. Известно, что израильские ПВО не смогли перехватить все ракеты. Некоторые из них повредили жилые здания.