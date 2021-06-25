В Чехии четыре села частично разрушены из-за торнадо, есть погибшие

Новости Чехии. Мощный торнадо прокатился по нескольким районам Чехии. Частично разрушены четыре села. Местные СМИ сообщают о четырех погибших, около 300 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Мощный торнадо прокатился по нескольким районам Чехии. Частично разрушены четыре села. Местные СМИ сообщают о четырех погибших, около 300 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повреждены сотни домов, повалены деревья и линии электропередачи. Без электроснабжения остались 120 тысяч семей. Часть пострадавших все еще находится под завалами. На месте работают спасатели со всей страны.
На помощь пришли и коллеги из соседних государств – Австрии и Словакии.
Власти Чехии уже объявили о масштабных работах по восстановлению жилья и обещали оказать материальную помощь пострадавшим.