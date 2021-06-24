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Сотни морских львов захватили пляжи Чили

24 июня 2021 13:08
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Новости Чили. Более 300 морских львов захватили побережье города Тома в регионе Био-Био, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни морских львов захватили пляжи Чили-1

Эти животные находятся под охраной. Власти попросили людей не кормить млекопитающих и не приближаться к ним.

Сотни морских львов захватили пляжи Чили-4

Такой массовый спуск морских львов на берег мог быть вызван бегством их от касаток либо от ураганного ветра, который обрушился на регион.

# Животные # Фотофакт

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