Под завалами слышны крики. Многоэтажный жилой дом обрушился в Майами

Новости США. В Майами произошло частичное обрушение высотного здания, в данный момент идет спасательная операция. На месте происшествия работает около 80 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы рассказывают, что под завалами слышны крики, многих людей спасатели снимают с балкона дома. ЧП произошло в районе 3 часов ночи по местному времени. Известно, что обрушившийся 12-этажный дом построен в 1981 году. Что стало причиной аварии, пока неясно.