Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод

Порядка 41 миллиона человек в мире находятся на грани голодной смерти. Тяжелая ситуация сложилась в 43 странах. Об этом предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 41 миллиона человек в мире находятся на грани голодной смерти. Тяжелая ситуация сложилась в 43 странах. Об этом предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Катастрофически недоедают жители в Южном Судане, в эфиопском регионе серьезные трудности с едой у более чем 5,5 миллиона человек, а более 350 тысяч и вовсе близки к голодной смерти.
Непростая ситуация в Афганистане, Венесуэле, Гондурасе и Конго. Как правило, такие трудности возникают в районах с ограниченным гуманитарным доступом, в зонах конфликтов. Также на рост голодающих в мире влияет изменение климата и экономические трудности, вызванные пандемией.