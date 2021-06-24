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Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод

24 июня 2021 09:46
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Порядка 41 миллиона человек в мире находятся на грани голодной смерти. Тяжелая ситуация сложилась в 43 странах. Об этом предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод-1

Катастрофически недоедают жители в Южном Судане, в эфиопском регионе серьезные трудности с едой у более чем 5,5 миллиона человек, а более 350 тысяч и вовсе близки к голодной смерти.

Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод-4

Непростая ситуация в Афганистане, Венесуэле, Гондурасе и Конго. Как правило, такие трудности возникают в районах с ограниченным гуманитарным доступом, в зонах конфликтов. Также на рост голодающих в мире влияет изменение климата и экономические трудности, вызванные пандемией.

# Продукты питания # Фотофакт

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