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Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице

08 сентября 2021 09:27
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Новости Мексики. Мощное землетрясение произошло в Мексике. Самые сильные толчки зафиксированы в столице страны Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице-1

По предварительным данным там погиб один человек. Больших жертв удалось избежать, благодаря сработавшей системе предупреждения. Люди успели выбежать на улицы и не спешили возвращаться в дома несмотря на дождь.

# Землетрясение # Фотофакт

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