Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице

Новости Мексики. Мощное землетрясение произошло в Мексике. Самые сильные толчки зафиксированы в столице страны Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным там погиб один человек. Больших жертв удалось избежать, благодаря сработавшей системе предупреждения. Люди успели выбежать на улицы и не спешили возвращаться в дома несмотря на дождь.