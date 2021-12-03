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В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская ёлка США. Возраст дерева – 85 лет

03 декабря 2021 07:34
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Новости США. Чем ближе Рождество, тем больше ярких новостей приходит к нам из разных уголков мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская ёлка США. Возраст дерева – 85 лет-1

В США официально зажжена главная рождественская ель страны. В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие известные певцы, актеры и журналисты. Высота норвежской ели, установленной в Нью-Йорке возле одного из самых высоких небоскребов мегаполиса «Рокфеллер-центр», составляет 24 метра, а вес – 12 тонн.

# Новый год # Фотофакт

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