В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская ёлка США. Возраст дерева – 85 лет

Новости США. Чем ближе Рождество, тем больше ярких новостей приходит к нам из разных уголков мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США официально зажжена главная рождественская ель страны. В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие известные певцы, актеры и журналисты. Высота норвежской ели, установленной в Нью-Йорке возле одного из самых высоких небоскребов мегаполиса «Рокфеллер-центр», составляет 24 метра, а вес – 12 тонн.