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ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря

03 декабря 2021 07:21
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Евросоюз нашел способ сократить потоки миграции из стран Африки в Европу. Для этого он спонсирует спецлагеря в Ливии, куда свозят беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря-1

Об этом стало известно из журналистского расследования. Как выяснилось, недалеко от Триполи комплекс складов был переоборудован в так называемый миграционный центр, с высоким забором и колючей проволокой. Его охраной занимается местная вооруженная группировка. Туда свозят мигрантов и держат в переполненных камерах без предъявления обвинения.

ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря-4

ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря-6

Более того, Евросоюз платит ливийской береговой охране за задержание беженцев и отправку их в лагеря на неопределенный срок. А через так называемый Чрезвычайный целевой фонд помощи Африке Брюссель платит госслужбам, которые задерживают мигрантов до того, как они прибудут к берегам Европы.

ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря-9

Средства из бюджета программы выделяются по линии Еврокомиссии, которая не обязана получать одобрение Европарламента.

# Беженцы # Фотофакт

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