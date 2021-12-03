ЕС для прекращения миграции из стран Африки строит в Ливии спецлагеря

Евросоюз нашел способ сократить потоки миграции из стран Африки в Европу. Для этого он спонсирует спецлагеря в Ливии, куда свозят беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно из журналистского расследования. Как выяснилось, недалеко от Триполи комплекс складов был переоборудован в так называемый миграционный центр, с высоким забором и колючей проволокой. Его охраной занимается местная вооруженная группировка. Туда свозят мигрантов и держат в переполненных камерах без предъявления обвинения.

Более того, Евросоюз платит ливийской береговой охране за задержание беженцев и отправку их в лагеря на неопределенный срок. А через так называемый Чрезвычайный целевой фонд помощи Африке Брюссель платит госслужбам, которые задерживают мигрантов до того, как они прибудут к берегам Европы.