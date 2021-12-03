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Эстонские и британские военные приедут в Польшу для охраны границы с Беларусью. Зачем Варшаве такая помощь?

03 декабря 2021 07:20
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В Польшу для охраны границы с Беларусью приедут военные из Эстонии и Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение издал президент страны.

Эстонские и британские военные приедут в Польшу для охраны границы с Беларусью. Зачем Варшаве такая помощь?-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Пока иностранный контингент не очень большой – почти по 150 солдат из каждой страны. Для чего Варшаве понадобилась эта иностранная военная, негуманитарная помощь? В офисе президента объяснили так: для поддержки действий польской армии во время кризиса на восточной границе ЕС и НАТО. Но не объяснили, что и кто этой армии угрожает. Размыты и задачи, которые поставлены перед эстонскими и британскими военными. В официальном документе сказано, что они «будут заниматься инженерными работами и разведывательной поддержкой операций Вооруженных Сил Польши, проводимой на границе».

# Граница # Екатерина Забенько # Фотофакт

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