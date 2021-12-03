Эстонские и британские военные приедут в Польшу для охраны границы с Беларусью. Зачем Варшаве такая помощь?

Екатерина Забенько, СТВ:

Пока иностранный контингент не очень большой – почти по 150 солдат из каждой страны. Для чего Варшаве понадобилась эта иностранная военная, негуманитарная помощь? В офисе президента объяснили так: для поддержки действий польской армии во время кризиса на восточной границе ЕС и НАТО. Но не объяснили, что и кто этой армии угрожает. Размыты и задачи, которые поставлены перед эстонскими и британскими военными. В официальном документе сказано, что они «будут заниматься инженерными работами и разведывательной поддержкой операций Вооруженных Сил Польши, проводимой на границе».