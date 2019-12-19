В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали

Новости Испании. Масштабная спасательная операция развернулась в центре Барселоны. Рядом с храмом Святого Семейства горит жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар вспыхнул на первом этаже здания и стал быстро распространяться. Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из здания людей. Не менее 18 человек получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.