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В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

19 декабря 2019 09:09
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Новости Бразилии. На одной из ферм в штате Сан-Паулу они обнаружили около 20 собак бойцовских пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв-1

Животные содержались в ужасных условиях, многие из них были при смерти. В ходе операции стражи порядка задержали 40 человек, среди которых оказались ветеринар и полицейский. Их обвиняют в жестоком обращении с животными и незаконной организации азартных игр.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв-4

Проведение подобных турниров не оговорено в законодательстве Беларуси, организаторов боев можно привлечь по статье «Жестокое обращение с животными». Штраф может составить от 10 до 30 базовых величин.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв-7

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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