В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

Новости Бразилии. На одной из ферм в штате Сан-Паулу они обнаружили около 20 собак бойцовских пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные содержались в ужасных условиях, многие из них были при смерти. В ходе операции стражи порядка задержали 40 человек, среди которых оказались ветеринар и полицейский. Их обвиняют в жестоком обращении с животными и незаконной организации азартных игр.