Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

Новости Австралии. Чрезвычайное положение объявлено в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Причина – бушующие там лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Чрезвычайное положение объявлено в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Причина – бушующие там лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режим ЧП будет действовать в течение семи дней. Пожарным предоставлены широкие полномочия по принудительной эвакуации населения, закрытию дорог, а также контролю работы коммунальных служб в штате, где проживают более 7 миллионов человек. На территории Нового Южного Уэльса зафиксированы около 100 очагов возгорания. С огнем борются более 2000 специалистов.
С июля по всей Австралии из-за непрекращающихся пожаров выгорело около 3 миллионов гектаров земли. Погибли шесть человек.