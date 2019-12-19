Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

Режим ЧП будет действовать в течение семи дней. Пожарным предоставлены широкие полномочия по принудительной эвакуации населения, закрытию дорог, а также контролю работы коммунальных служб в штате, где проживают более 7 миллионов человек. На территории Нового Южного Уэльса зафиксированы около 100 очагов возгорания. С огнем борются более 2000 специалистов.