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Более 60 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне

19 декабря 2019 09:08
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Новости Испании. Драка между сторонниками независимости Каталонии и футбольными болельщиками завязалась у стадиона Camp Nou, где проходил главный футбольный матч Испании между «Барселоной» и «Реалом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне-1

Дебоширы поджигали мусорные контейнеры и забрасывали друг друга тяжелыми предметами. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Девять человек были арестованы. 13 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Более 60 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне-4

# Массовая драка # Фотофакт

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