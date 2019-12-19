Более 60 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне

Новости Испании. Драка между сторонниками независимости Каталонии и футбольными болельщиками завязалась у стадиона Camp Nou, где проходил главный футбольный матч Испании между «Барселоной» и «Реалом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Драка между сторонниками независимости Каталонии и футбольными болельщиками завязалась у стадиона Camp Nou, где проходил главный футбольный матч Испании между «Барселоной» и «Реалом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дебоширы поджигали мусорные контейнеры и забрасывали друг друга тяжелыми предметами. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Девять человек были арестованы. 13 пострадавшим потребовалась госпитализация.