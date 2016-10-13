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Аргентинские ученые нашли обитавшую 70 млн лет назад птицу: открытие может перевернуть представление об эволюции видов

13 октября 2016 07:10
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Новости Аргентины. Революционное открытие аргентинских палеонтологов обещает перевернуть представления человечества об эволюции видов. До настоящего времени считалось, что птицы возникли сравнительно недавно. Что же касается доисторической эпохи, то в ту пору порхали одни только ящеры.

И вот на юге, в аргентинской Антарктике, удалось найти удивительную окаменелость.

В камне отпечаталось во всей его пышности оперение ископаемой птицы, жившей 70 миллионов лет тому назад. Если научный мир признает данное открытие, эволюционное древо придется вычерчивать по новой, причем, пока даже невозможно представить его будущие очертания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Животные

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