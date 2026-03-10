WSJ: Трамп интересует мнением советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов

Лидер США Дональд Трамп активно интересуется мнением своего окружения о вице-президенте Джее Ди Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио в контексте выборов 2028 года. Об этом пишет РИА Новости.

По словам инсайдеров, Трамп рассматривает их как потенциальных наследников своего политического движения MAGA, хотя и не считает, что выбирает преемника напрямую.

В частных беседах Трамп все чаще выделяет Рубио, хваля его действия и советуясь с ним по вопросам, выходящим за рамки его полномочий. В то же время президент не критикует Вэнса и не сомневается в его перспективах на выборах.

Вэнс остается фаворитом, в то время как Рубио, по слухам, готов баллотироваться только с одобрения Трампа.

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Сами выборы состоятся с новыми кандидатами не ранее ноября 2028 года, поскольку Трамп не может баллотироваться снова из-за конституционного ограничения срока полномочий.

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