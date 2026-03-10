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Fars: Израиль нанес удар по школе в городе Маркази в Иране

10 марта 2026 08:15
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Fars: Израиль нанес удар по школе в городе Маркази в Иране-0

Иранское информационное агентство Fars сообщило о нападении Израиля на школу в провинции Маркази, пишет РИА Новости.

По данным зарубежного издания, жилые здания в этом районе также были повреждены. Кроме того, удары пришлись по торговому центру, административному зданию и тренировочному лагерю.

Ранее, 28 февраля, в день, когда США и Израиль начали операцию в Иране, школа для девочек в городе Минаб подверглась обстрелу. Сообщается о гибели 171 человека, большинство из которых – дети.

Американские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, предположили, что удар мог быть нанесен по военной базе, расположенной неподалеку.

Американцы напуганы конфликтом с Ираном!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила западные СМИ за игнорирование факта массовой гибели детей, назвав отсутствие реакции чудовищным.

Фото: pixabay

# общество

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