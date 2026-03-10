Президент США допустил скорое окончание войны с Ираном

Тем временем, война с Ираном может закончится уже очень скоро. Это громкое заявление сделал Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, противостояние «практически завершено» и идет с опережением графика. Развивающиеся события кардинально изменили его первоначальные предположения, что военная операция продлится несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский лидер уверен, что Соединенные Штаты уже одержали победу во многих отношениях и, что их военные цели практически полностью выполнены. Однако этих успехов Дональду Трампу недостаточно.

Дональд Трамп, президент США:

Мы уже победили во многих отношениях, но мы победили недостаточно. Операция закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет возможности использовать оружие против США, Израиля или любых союзников США в регионе в течение длительного времени.

В Пентагоне утверждают, что цель Вашингтона – уничтожить ракетный потенциал и ядерную программу Ирана. Глава Белого дома объявил еще одно условие: конфликт закончится только при покорности иранского правительства. В Тегеране тут же прокомментировали заявления американского лидера.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что армия страны сама определит, когда война закончится. Иранские военные также заявили, что не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона, пока Израиль и США продолжают бомбардировки. На этом фоне мировые цены на нефть впервые с 2022 года превысили 100 долларов за баррель. Дело в том, что Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит более 20 % всей мировой нефти .