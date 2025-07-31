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Лукашенко поздравил народного артиста РФ Леонида Якубовича с юбилеем

31 июля 2025 07:56
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Лукашенко поздравил народного артиста РФ Леонида Якубовича с юбилеем-0

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста РФ Леонида Якубовича с юбилеем, подчеркнув его талант, обаяние и широкую известность в стране. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Ваш многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, сценариста и автора искрометных текстов позволил обрести огромную популярность в Беларуси», – говорится в телеграмме.

В поздравлении отмечаются его творческие достижения и вклад в дело укрепления культурных контактов между Беларусью и Россией.

Президент пожелал ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов.

Фото: president.gov.by

# Звезды # Александр Лукашенко

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