В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

Новости Аргентины. Волна протестов медработников прокатилась по планете. Акции приурочены к прошедшему 12 мая Международному дню медсестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сотни работников здравоохранения прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса. На фоне пандемии больницы страны переполнены, а медики, часто рискуя своими жизнями, работают на износ. В память о погибших сотрудниках протестующие зажгли сотни факелов.

Подобные акции в Аргентине в последнее время происходят довольно часто. Эпидобстановка в стране непростая. Вся надежда на вакцинацию.