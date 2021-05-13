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В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

13 мая 2021 13:25
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Новости Аргентины. Волна протестов медработников прокатилась по планете. Акции приурочены к прошедшему 12 мая Международному дню медсестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда-1

Требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сотни работников здравоохранения прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса. На фоне пандемии больницы страны переполнены, а медики, часто рискуя своими жизнями, работают на износ. В память о погибших сотрудниках протестующие зажгли сотни факелов.

В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда-4

Подобные акции в Аргентине в последнее время происходят довольно часто. Эпидобстановка в стране непростая. Вся надежда на вакцинацию.

В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда-7

В Аргентине среди прочих используют российский препарат «Спутник V». Власти рассчитывают, что местная лаборатория сможет произвести в июне 2 миллиона доз этой вакцины.

# Акции протеста # Фотофакт

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