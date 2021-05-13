Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей

На Ближнем Востоке обстановка остается напряженной. Израильская армия разрабатывает несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но окончательное решение пока не принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ближнем Востоке обстановка остается напряженной. Израильская армия разрабатывает несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но окончательное решение пока не принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента эскалации напряженности в регионе сектор Газа выпустил по Израилю более 1600 ракет. Еврейское государство в ответ атаковало 600 военных целей противника. С обеих сторон растет число погибших и раненых. В секторе Газа в списке жертв уже свыше 80 жителей, еще несколько сотен пострадали. В Израиле как минимум шестеро погибших и более 200 раненых.
На фоне обострения конфликта в ряде городов еврейского государства началась этническая война. В столкновения вступают арабы и евреи. Мировые лидеры призывают израильтян и палестинцев к прекращению огня. Однако никто из них идти на уступки не собирается.
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