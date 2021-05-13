Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей

На Ближнем Востоке обстановка остается напряженной. Израильская армия разрабатывает несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но окончательное решение пока не принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента эскалации напряженности в регионе сектор Газа выпустил по Израилю более 1600 ракет. Еврейское государство в ответ атаковало 600 военных целей противника. С обеих сторон растет число погибших и раненых. В секторе Газа в списке жертв уже свыше 80 жителей, еще несколько сотен пострадали. В Израиле как минимум шестеро погибших и более 200 раненых.