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Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей

13 мая 2021 12:40
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На Ближнем Востоке обстановка остается напряженной. Израильская армия разрабатывает несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но окончательное решение пока не принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей-1

С момента эскалации напряженности в регионе сектор Газа выпустил по Израилю более 1600 ракет. Еврейское государство в ответ атаковало 600 военных целей противника. С обеих сторон растет число погибших и раненых. В секторе Газа в списке жертв уже свыше 80 жителей, еще несколько сотен пострадали. В Израиле как минимум шестеро погибших и более 200 раненых.

Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей-4

На фоне обострения конфликта в ряде городов еврейского государства началась этническая война. В столкновения вступают арабы и евреи. Мировые лидеры призывают израильтян и палестинцев к прекращению огня. Однако никто из них идти на уступки не собирается.

Конфликт на Ближнем Востоке: в сторону Израиля выпущено более 1600 ракет, в секторе Газа атаковано 600 военных целей-7

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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