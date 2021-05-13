Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению

Новости России. Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Предполагается, что экспертизу проведут в институте Сербского в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сам Галявиев ранее заявил, что не страдает никакими психическими заболеваниями.
Два месяца он проведет под стражей. Вину свою признал. За содеянное грозит пожизненное заключение.
В соцсетях появились кадры подготовки стрелка к нападению. За час до атаки Галявиев приходил в школу, чтобы посмотреть расписание уроков.
Заметив незнакомца, вахтер выставила его на улицу. Вскоре после этого преступник вернется в гимназию и устроит стрельбу.
Напомним, в результате нападения погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека оказались в больнице. Восемь из пострадавших переведены для лечения в Москву. Многие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.