Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению

Новости России. Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Предполагается, что экспертизу проведут в институте Сербского в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам Галявиев ранее заявил, что не страдает никакими психическими заболеваниями.

Два месяца он проведет под стражей. Вину свою признал. За содеянное грозит пожизненное заключение.

В соцсетях появились кадры подготовки стрелка к нападению. За час до атаки Галявиев приходил в школу, чтобы посмотреть расписание уроков.

Заметив незнакомца, вахтер выставила его на улицу. Вскоре после этого преступник вернется в гимназию и устроит стрельбу.