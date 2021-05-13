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Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению

13 мая 2021 12:26
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Новости России. Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Предполагается, что экспертизу проведут в институте Сербского в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам Галявиев ранее заявил, что не страдает никакими психическими заболеваниями.

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-1

Два месяца он проведет под стражей. Вину свою признал. За содеянное грозит пожизненное заключение.

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-4

В соцсетях появились кадры подготовки стрелка к нападению. За час до атаки Галявиев приходил в школу, чтобы посмотреть расписание уроков.

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-7

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-9

Заметив незнакомца, вахтер выставила его на улицу. Вскоре после этого преступник вернется в гимназию и устроит стрельбу.

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-12

Напомним, в результате нападения погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека оказались в больнице. Восемь из пострадавших переведены для лечения в Москву. Многие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Казанского стрелка проверят на психическую вменяемость. Появились кадры его подготовки к преступлению-15

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# Стрельба # Ильназ Галявиев # Фотофакт

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