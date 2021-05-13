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Прыгнула с воздушного шара. Посмотрите, как эта женщина ныряет в воду с высоты 18 метров

13 мая 2021 08:24
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Новости Австралии. Австралийская спортсменка стала первым человеком в истории, который нырнул с движущегося воздушного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прыгнула с воздушного шара. Посмотрите, как эта женщина ныряет в воду с высоты 18 метров-1

Прыгнула с воздушного шара. Посмотрите, как эта женщина ныряет в воду с высоты 18 метров-3

Прыжком с высоты 18 метров Рианна Иффланд отметила начало сезона. Из-за карантина она весь 2020 год не могла полноценно тренироваться.

Прыгнула с воздушного шара. Посмотрите, как эта женщина ныряет в воду с высоты 18 метров-6

Поэтому как только появилась такая возможность, решила сделать что-то необычное. И, похоже, у нее это получилось.

# Прыжки # Рианна Иффланд # Фотофакт

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