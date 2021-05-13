Прыгнула с воздушного шара. Посмотрите, как эта женщина ныряет в воду с высоты 18 метров

Новости Австралии. Австралийская спортсменка стала первым человеком в истории, который нырнул с движущегося воздушного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прыжком с высоты 18 метров Рианна Иффланд отметила начало сезона. Из-за карантина она весь 2020 год не могла полноценно тренироваться.