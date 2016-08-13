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В Брюсселе выложили ковер из живых цветов

13 августа 2016 11:58
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Новости Бельгии. Знаменитый цветочный ковер снова появился в центре Брюсселя. 75 метров в длину и 24 в ширину – размеры полотна более чем внушительные. Сделано оно из сотен тысяч бегоний, георгин и других цветов, которые ровно выложили на главной площади города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже там начался знаменитый цветочный праздник Бельгии. Проходит он раз в два года и на этот раз тема фестиваля – Япония. Посреди главной экспозиции символ страны восходящего солнца – журавль, которой символизирует удачу и долголетие. На подобную картину ушло шестьсот тысяч бутонов.

# Праздники

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