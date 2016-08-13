Фиделю Кастро 90 лет: Александр Лукашенко направил поздравление от имени белорусского народа и себя лично

Новости Кубы. Его называют кузнецом истории. Сегодня исполняется 90 лет бывшему председателю Государственного совета и Совета министров Кубы, лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени белорусского народа и себя лично с юбилеем политического деятеля поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что самоотверженная деятельность Фиделя Кастро Руса по защите идеалов и достижений Кубинской революции стала гарантией независимости, стабильности и устойчивого развития кубинского государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Невозможно переоценить Ваш вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Беларусью и Кубой. Совместными усилиями мы создали надежную основу для дальнейшего успешного развития белорусско-кубинских отношений на благо наших стран и народов».