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Уничтожен один из лидеров ИГИЛа, отвечавший за деятельность организации в Пакистане и Афганистане

13 августа 2016 11:20
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Новости Афганистана. Военно-воздушные силы международной коалиции уничтожили одного из лидеров Исламского Государства. Он отвечал за деятельность группировки в Пакистане и Афганистане.

Сообщается, что операция была проведена на территории Афганистана и вместе с главарём ликвидированы ещё десятки террористов. Отметим, что это второй за последние дни успех в борьбе с исламистами. Ранее стало известно, что был убит главный финансист организации – он отвечал за добычу и  продажу нефти, а также за бюджет халифата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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