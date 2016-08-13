Уничтожен один из лидеров ИГИЛа, отвечавший за деятельность организации в Пакистане и Афганистане

Новости Афганистана. Военно-воздушные силы международной коалиции уничтожили одного из лидеров Исламского Государства. Он отвечал за деятельность группировки в Пакистане и Афганистане.

Сообщается, что операция была проведена на территории Афганистана и вместе с главарём ликвидированы ещё десятки террористов. Отметим, что это второй за последние дни успех в борьбе с исламистами. Ранее стало известно, что был убит главный финансист организации – он отвечал за добычу и продажу нефти, а также за бюджет халифата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.