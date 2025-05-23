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Путин решил создать буферную зону на границе с Украиной

23 мая 2025 06:42
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Путин решил создать буферную зону на границе с Украиной-0

Российский лидер Владимир Путин поставил задачу создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Это поручение он возложил на ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин также отметил, что на фоне ситуации в приграничных областях нужно восстановить и отстроить все разрушенные объекты. На территориях, где возможно с точки зрения безопасности, оказать помощь людям вернуться в родные населенные пункты. Президент РФ обратил внимание, что одна из главных задач – восстановление инфраструктуры, поддержка малого бизнеса, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Фото: Pinterest

# Владимир Путин

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