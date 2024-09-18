В Брюсселе рабочие протестуют из-за закрытия завода автогиганта

Проблемы у европейского автопрома. В Брюсселе прошла акция протеста, участники которой не согласны с закрытием завода по производству машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы вышли почти 6 тысяч человек. Активисты требовали сохранить рабочие места. Как минимум 3 тысячи специалистов могут лишиться дохода уже в ближайшее время. Такая же участь ожидает подрядчиков. Для экономии компании сокращают объемы производства. Протестующие жгли дымовые шашки и петарды, но никто из руководства к ним так и не вышел.