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В Брюсселе рабочие протестуют из-за закрытия завода автогиганта

18 сентября 2024 06:25
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Проблемы у европейского автопрома. В Брюсселе прошла акция протеста, участники которой не согласны с закрытием завода по производству машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе рабочие протестуют из-за закрытия завода автогиганта-2

На улицы вышли почти 6 тысяч человек. Активисты требовали сохранить рабочие места. Как минимум 3 тысячи специалистов могут лишиться дохода уже в ближайшее время. Такая же участь ожидает подрядчиков. Для экономии компании сокращают объемы производства. Протестующие жгли дымовые шашки и петарды, но никто из руководства к ним так и не вышел.

# Акции протеста

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